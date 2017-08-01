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Архив - Донецкая область

ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ 1 АВГУСТА

01.08.2017 13:29
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ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ 1 АВГУСТА

Проблематичнее всего сегодня пересечь КПВВ «Майорск». 1 августа ситуация в пункте пропуска въезда и выезда «Майорск» уже несколько дней остается сложной.
Там пограничники фиксируют самые большие очереди. Утром, например, по направлению к Бахмуту проезда ожидали 70 автомобилей, в сторону Горловки путь держали 120 машин с пассажирами.

В пункте пропуска «Марьинка» на въезд находилось 50 машин, на выезд - 80.

Проще уехать в сторону Мариуполя через КПВВ «Новотроицкое», по обе линии разграничения зафиксированы 35 автомобилей.

А вот в КПВВ «Пищевик» Госпогранслужба Украины вообще не зафиксировала очередей.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Марьинка, блокпост, Госпогранслужба, Майорск, КПВВ
 
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