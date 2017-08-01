- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой 19:37
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО16:06
- У боевиков "ДНР" проблемы с увольнением и отпусками15:32
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер15:10
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз13:51
- ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА БЛОКПОСТАХ 1 АВГУСТА13:29
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию11:19
Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой
Пока во дворе по улице «24 квартал» ведутся работы по созданию «Уютного двора», жители решили сделать цветочную клумбу своими руками. Об этом сообщает MRPL.CITY.
Обустройство двора домов 6, 8 и 13 по улице «24 квартал» по программе мини-проектов Фонда развития Мариуполя уже на финальной стадии: установлены элементы детской площадки, беседки и лавочки, осталось только все забетонировать. А пока подрядчики трудятся, жители двора решили внести свою лепту в создание уютного двора - построить большую цветочную клумбу.
«В интернете мы выбрали два понравившихся рисунка и соединили их по-своему в одну схему. Клумба получилось трехуровневая: два круга в диаметре получились по метру и самый большой эллипс – около 3-х метров. Над клумбой трудились всем двором в течение недели, даже мальчишки, которые сейчас на школьных каникулах, старательно помогали как могли», - рассказывает председатель ОСМД «24 квартал» Наталья Олефир.
Тратиться на строительные материалы жителям двора почти не пришлось: за личные средства купили только мешок цемента, а песок имелся в запасах. Декоративными камнями для обустройства клумбы поделился соседний двор – им подрядчик недавно обустраивал клумбу, вот составляющие и остались. Грунт для растений выделил ФРМ.
«Вот так, с миру по нитке собрали и сделали большую клумбу», - добавляет Наталья Олефир.
Теги: Донбасс, Мариуполь, клумба, ОСМД
- Мариупольские "цветоводы" оставили в покое городские клумбы. Надолго ли?
- Фотособытия недели (27 августа - 2 сентября). Битвы собак, шахтеров и экскаваторов
- Мариуполь украсят экзотическими цветами
- Мариупольца "боднула" слива
- Крещение. В Мариуполе установлен рекорд бросившихся в прорубь
- В Мариуполе столкнулись такси и грузовая "Газель"
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой 19:37
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"17:39
- В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО16:06
- "Темное дело врагов Донбасса": Плотницкий сделал заявление по взрыву в Луганске15:51
- У боевиков "ДНР" проблемы с увольнением и отпусками15:32
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер15:10
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз13:51
- Испытание обновленного украинского оружия: гроза террористов ЗСУ-23-4 "Шилка" делает 3400 выстрелов в минуту и эффектно поражает наземные цели боевиков. ВИДЕО20:25
- Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой 19:37
- В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут19:16
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Захарченко резко высказался о первых главарях ДНР. ВИДЕО18:26
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- "Будем сепарам делать "подарки" и уничтожать символы предателей и трусов! Они показали свою беспомощность. Слава Украине!" - украинские партизаны предупредили террористов "ЛНР"17:39
- Возле Министерства обороны в Киеве АТОшники цепями приковали себя к столбу17:21
- Экс-пленница «ЛНР» уличила Савченко в циничной лжи. ВИДЕО16:58
- Полуразложившиеся трупы россиян найдены на севере Франции: полиция испытала шок от увиденного, названы предварительные причины смерти 16:32
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- Эти витамины бесполезно покупать в аптеке14:51
- В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни13:08
- Когда хоронят людей12:43
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Сколько нужно пить воды при повышенном давлении
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал