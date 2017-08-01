Мариупольское ОСМД дополнило «Уютный двор» трехуровневой клумбой

01.08.2017 19:37

Пока во дворе по улице «24 квартал» ведутся работы по созданию «Уютного двора», жители решили сделать цветочную клумбу своими руками. Об этом сообщает MRPL.CITY.

Обустройство двора домов 6, 8 и 13 по улице «24 квартал» по программе мини-проектов Фонда развития Мариуполя уже на финальной стадии: установлены элементы детской площадки, беседки и лавочки, осталось только все забетонировать. А пока подрядчики трудятся, жители двора решили внести свою лепту в создание уютного двора - построить большую цветочную клумбу.

«В интернете мы выбрали два понравившихся рисунка и соединили их по-своему в одну схему. Клумба получилось трехуровневая: два круга в диаметре получились по метру и самый большой эллипс – около 3-х метров. Над клумбой трудились всем двором в течение недели, даже мальчишки, которые сейчас на школьных каникулах, старательно помогали как могли», - рассказывает председатель ОСМД «24 квартал» Наталья Олефир.

Тратиться на строительные материалы жителям двора почти не пришлось: за личные средства купили только мешок цемента, а песок имелся в запасах. Декоративными камнями для обустройства клумбы поделился соседний двор – им подрядчик недавно обустраивал клумбу, вот составляющие и остались. Грунт для растений выделил ФРМ.

«Вот так, с миру по нитке собрали и сделали большую клумбу», - добавляет Наталья Олефир.