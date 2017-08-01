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"Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер
Гибель молодых людей в шахтах, откуда они пытаются достать металлолом, чтоб прокормиться. Провальная вступительная кампания в "вузы" так называемой "ДНР". Ложные идолы и "дутые" авторитеты, которые никем не воспринимаются всерьез. Отток молодых людей, желающих жить там, где есть хоть какие-то перспективы. Таковы нынешние реалии "ДНР", пишет блогер Фашик Донецкий, сообщает "Диалог.UA".
Он отмечает, что у Захарченко, Плотницкого и их подручных вместо обещанного "СССР 2.0" получилось нечто несуразное, пугающее и абсолютно нежизнеспособное. "На оккупированных рф территориях который год пытаются приклеить к старому велосипеду значок Харлей Девидсон и выдать коня на педальной тяге за чудо нанотехники. Получается как обычно. Ну, то есть плохо.
В Макеевке уже неделю оккупационные власти ищут упавшего в ствол шахты подростка. Хлопчик полез за металлом в ствол шахты, ибо нужны были деньги. Представьте, до чего "Хунта" проклятая хлопца довела: он не пошел на высооплачиваемую работу в Макеевке айтишником, а полез искать металлолом православный. Или в Макеевке все плохо с работой? Или платят копейки? Оккупанты предпочитают отвечать на такие вопросы заезженым тезисом "а вне оккупации хуже". Правда, забывают коллаборанты сказать, что будущего для молодежи нету на оккупированых. Ну разве что сдохнуть под Авдеевкой, пока захарченко рынки отжимает и с коммерсов сшибает деньгу на малоросский космический корабль.
Кстати, набор студентов в типа универы и типа вузы на оккупированых в 2 раза меньше, чем в прошлом году. И это с учетом, что берут тупо всех подряд. Это говорит о том, что дети не хотят жить в ссср 2.0, сделанном на пьяную голову и уезжают подальше из оккупации. Остаются или самые бедные, или дети тех, чьи родители имеют руки по локти в крови. Дети не хотят, чтобы им промывали мозги бреднями о подвигах Васи, который сбил летающую тарелку Правого Сектора тапком. Дети знают Васю. Вася - это алкаш, Вася бегал по остановкам, и мелочь просил у прохожих пока не одел камуфляж. Дети понимают: там где есть алкаш Вася, будущего у них нету. Потому и уезжают или к Хунте учиться, или в рф. В следующем типа учебном году
Украинский язык оккупанты хотят сделать факультативом. Да, на камеры русских сми захараст может распинаться, что на оккупированных двуязычие и так далее. Но жители оккупированных городов вам подтвердят: за разговоры при людях на Украинском легко можно попасть на православный подвал. Коллаборанты ненавидят Украинский до хрипоты в голосе и дрожи в коленях, ибо звуки родного для Донбасса языка напоминают им о возмездии и неминуемой расплате за предательство.
Предлагаю оккупантам, запретить желтые и синие цвета, а также букву У. Это избавит на некоторое время вас, коллаборантов, от фантомных болей ниже пояса и от кошмаров. Нашумевшая бредятина имени малороссии вызвала откровенный глум даже у ярых поклонников путина на оккупированных 99% людей элементарно не поняли: зачем переименовывать жигули в малоросожигули и где тут выгода для простого рабочего люда?
Эпичнее всего было наблюдать за тем, как коллаборант захарченко включил заднюю после нагоняя из мокселя и сказал, что малороссия отменяется. Вата и пособники оккупантов теперь сомневаются, как себя именовать правильно: дыровцами, донбаситами, малоросами или захватчиками Лондона. Я б рекомендовал именовать себя предателями и прописывать это во всех документах.
Вообще, когда смотришь-читаешь новости про оккупантов и их виликии дила, то не покидает ощущение того, что режиссер шапито под названием рнд-рнл - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Приведу простой пример: недавно коллаборанты писали со слюнями о том, что будут выдавать типа кредиты населению. Население эту новость восприняло с неописуемой радостью: попасть на подвал за 100 фублей теперь будет проще, коллектора ж все не будут долго разговаривать с должничками.
Слышали про кредиты в Сомали? Знаете, как называется хоть один банк в Сомали? Вы просто русофоб и ненавидите все русское. Мораль: желаю всем русским построить православное шапито рнд или рнл в своем городе. Жить при обстрелах и с патрулями. Посещать православные подвалы, ходить в пилотках и с дидами на палочках. Говорить шепотом в своей стране и жить в стабильном 37-м году . Изучать русский на факультативе и бояться говорить на русском вслух. Носорогвамбрат, защитнеги б*я".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, украинский язык, студенты, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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