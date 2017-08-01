Под Славянском установили новый блок-пост

01.08.2017 09:50

В районе Славянска Донецкой области открыли новый блок-пост. По данным полиции, контрольный пункт был перенесен в район Долины ближе к границе с Харьковской областью, сообщает «ДонПресс».

Такое решение о переносе было связано с необходимостью не допустить дестабилизации в регионе и перекрыть почти все объездные дороги, ведущие в Харьковскую область.

Правоохранители сообщают: «За сутки работы через „северные ворота“ Славянской оперативной зоны проехало около 4000 человек, более 1,5 тысяч легкового и около 500 грузового транспорта. В то же время за аналогичный период пост в районе „БЗС“ пересекли только около 500 единиц транспорта».

Также, в полиции добавили, что главная задача данного контрольного пункта — выявление фактов перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задержание лиц, причастных к ополчению, выявление лиц, числящихся в розыске.