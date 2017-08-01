Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО

01.08.2017 10:52

Памятник террористам под названием "Они сражались за Родину", одним из прообразов которых стал каратель и убийца животных, мучитель украинских военных, российский террорист Мельчаков, уже пытались взорвать 1 сентября 2016 года. Сегодня, 1 августа 2017 года, взрыв произошел практически по той же схеме, что и в прошлом году. Как утверждают так называемые "силовики" "ЛНР", взрыв прогремел ночью 1 августа в 01:50, передает "Диалог.UA".

Взрыв был слышен во многих районах оккупированного Луганска, сам памятник террористам (он расположен в самом центре города, напротив - захваченное в 2014 году боевиками управление Луганской областной СБУ) пострадал частично. Предположительно, взрывное устройство было заложено рядом с монументом.

Насколько серьезны разрушения, пока неизвестно, сепаратистские СМИ пишут, что памятник накрыт тентом, подход к нему оцеплен сотрудниками полиции "ЛНР". Жертв среди людей нет, прилегающие к памятнику жилые дома остались невредимыми.

"Луганск, центр, слышали сильнейший взрыв в 1:50. Говорят, возле бывшего СБУ бомбануло, идет белый дым, катается техника", "Пипец, дом содрогнулся. Я на Донбассе (место рядом с местом взрыва - ред.) живу", "В центре очень громко было", "На Донбассе окна задрожали и весь дом тряхонуло. Окна выходят на авиацентр", "ДК Строителей слышно было, как кирпичи сыпались. Муж курил, говорит, зарево было, а потом взрыв", " Пипец((( шота в "ДНР" с терактами скромнее будет", "Кошмар в центре и комендантский час, и кто-то лазит постоянно, и как это понять???" – пишут пользователи сепаратистского паблика "Регион 13" в Facebook.

Также подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что после взрыва в городе была слышна стрельба. В Сети опубликованы кадры с места ЧП, видно, что съемка производилась ранним утром, однако повреждения памятника террористам разглядеть сложно.