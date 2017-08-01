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В “ДНР” анонсировали новые облавы на рынках – закрытые торговые точки бизнесменов не спасут
01.08.2017 19:16
На оккупированной территории Донецкой области с 1 августа начнут массовые облавы на рынках: представители "народного контроля" будут проверять качество и условия хранения продукции. Предпринимателям советуют не пытаться спасти бизнес, временно закрыв торговые точки. "Депутат НС ДНР", руководитель "народного контроля" Екатерина Мартьянова подтвердила информацию о будущих проверках бизнесменов, передает “Диалог.UA”.
Она уверяет, что на каждом рынке очень много нарушений.
Рейд “народного контроля” будет длиться до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Игорь Плотницкий решил "отжать" рынки бывших "регионалов", не пощадив даже бизнес Ефремова. Тем временем попавший в плен боевик “ДНР” рассказал о большом обмане главарей “республики”.
Теги: Донбасс, бизнесмен, ДНР, ЛНР, Плотницкий, рейд, рынки
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