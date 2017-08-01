В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию

01.08.2017 11:19

Такое предложение высказал глава ДНР Захарченко. В ДНР могут ввести смертную казнь в качестве наказания за коррупцию. Об этом глава сепаратистов Александр Захарченко заявил во время съемок авторской программы Захара Прилепина и Александра Казакова "Донецкий фронт".

Стоит отметить, что пока неизвестно, какой способ приведения смертного приговора за коррупцию рассматривается у сепаратистов.

Ранее Захарченко предлагал создать новое государство - Малороссия. Но потом заявил, что окончательное решение по поводу учреждения "государства Малоросcия" еще не принято.

Напомним, ранее советник Авакова предложил вернуть смертную казнь в Украине.