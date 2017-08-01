Последние новости раздела
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники08:32
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери07:51
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- Представитель ОБСЕ Фриш в августе наведается к украинским заложникам в тюрьмы ОРДЛО16:47
- В СБУ заявили, что боевики стали брать в плен украинцев, навещающих родственников в "ДНР"15:05
- За отказ ехать в Мариуполь “динамовцам” пригрозили техническим поражением14:30
В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию
01.08.2017 11:19
Такое предложение высказал глава ДНР Захарченко. В ДНР могут ввести смертную казнь в качестве наказания за коррупцию. Об этом глава сепаратистов Александр Захарченко заявил во время съемок авторской программы Захара Прилепина и Александра Казакова "Донецкий фронт".
Стоит отметить, что пока неизвестно, какой способ приведения смертного приговора за коррупцию рассматривается у сепаратистов.
Ранее Захарченко предлагал создать новое государство - Малороссия. Но потом заявил, что окончательное решение по поводу учреждения "государства Малоросcия" еще не принято.
Напомним, ранее советник Авакова предложил вернуть смертную казнь в Украине.
Теги: Донбасс, коррупция, смертная казнь, сепаратисты, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- Как в "ДНР" разворовывают средства на восстановление Донбасса
- Кадыров сообщил, что "зачищены" 11 депутатов ДНР
- Бывший псевдомэр Донецка Мартынов показал, как грабит город
- Шок! Знаменитый "шахтёровец" Мармазов признался в любви к ДНР
- В "министерстве связи ДНР" замечен "распильщик с опытом и стажем"
- Предателей нужно знать в лицо: "СтопТеррор" опубликовал досье на "руководителей" оккупированных городов Донецкой области
- В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию11:19
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам09:35
- В Украине вновь выросли долги по зарплате09:11
- В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники08:32
- Один из самых разрушенных боевиками "ЛНР" поселков на оккупированной части Луганщины: Хрящеватое 3 года спустя и сотни разрушенных домов. ВИДЕО08:12
- У донецких и луганских боевиков растут не боевые потери07:51
- В госпиталь имени Мечникова в Днепре привезли тяжелораненых защитников Украины из зоны АТО07:29
- МИД России предложило "защиту" украинскому пилоту-герою11:00
- Прямо "под носом" у луганских карателей из захваченного боевиками СБУ: в центре оккупированного Луганска взорвали памятник террористам. ВИДЕО10:52
- Вступило в силу Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой10:30
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева10:01
- Под Славянском установили новый блок-пост09:50
- МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства09:41
- В оккупированном Луганске подорвали памятник боевикам09:35
- Пользователей Facebook атаковал новый вирус09:30
- Пентагон разработал план поставок в Украину оружия, ожидается одобрение Белого дома09:25
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Что мужчины разных знаков Зодиака не выносят в женщинах21:01
- Что происходит в партии «За жизнь»17:00
- Як очистити шкіру в домашніх умовах?12:30
- КАК ПИРСИНГ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ЗДОРОВЬЮ12:00
- Как изменить свой характер? 7 советов09:38
- Почему чай в пакетиках в разы хуже листового09:18
- «Железные леди»: три знака Зодиака с твердым характером08:15
- Солодкий продукт, що уповільнює старіння07:48
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- Блокада "ЛДНР" требует корректировки
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "Будут просто бить друг другу морды". Как закон о домовых счетчиках рассорит жильцов многоэтажек
- В Курахово состоялось заседание коллегии Главного управления пенсионного фонда в Донецкой области
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Страшна провокація: стало відомо про новий підступний план "Л/ДНР" проти України
- Новые платежки и списки счастливцев: что ждет украинцев в августе
- 86-летняя невеста явилась на свадьбу в восхитительном платье собственного дизайна