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В мариупольском общественном транспорте подорожал проезд. ВИДЕО
С сегодняшнего дня в Мариуполе подорожал проезд в общественном транспорте. В маршрутке теперь нужно заплатить за проезд 6 гривен, а в троллейбусе - 4 гривны.
О повышении неоднократно сообщалось и большая часть пассажиров сегодня спокойно платит по-новому. Но для многих это оказалось неприятной новостью и пассажиры начали возмущаться. Некоторые платили в маршрутке 5 гривен и заявляли, что повышение незаконно. Тогда водитель сказал, что если бы платили все, как положено по закону, то не пришлось бы ничего повышать.
"В день мы перевозим до 200 пенсионеров, которые или вообще не платят, или дают две гривны. За них нам горсовет компенсирует всего 1000 гривен в месяц,"- сказала девушка.
Если раньше на дороги Мариуполя выезжало 400 маршруток, то сейчас не более 230, рассказал перевозчик. Все подорожало. Не за что обновлять подвижной состав, покупать запчасти, топливо. Поэтому многие уходят из этого бизнеса. Должна быть дотация нормальная за пенсионеров и за несоответствие тарифам, тогда будет возможность обновлять транспорт и навести порядок, - говорит перевозчик. Еще весной было принято решение поднять с 1 апреля до 5 гривен, а с 1 августа до 6 гривен.
Что касается троллейбусов, то там тихо и спокойно едут пенсионеры, которые раньше 3.50 не платили, а теперь 4 гривны тоже не платят. Ожидается, что остальные мариупольцы тоже пересядут на троллейбусы, чтобы сэкономить.
Напомним, 28 июля городская власть и перевозчики подписали меморандум.
А 6 августа в 17.00 возле Драмтеатра общественники собираются провести митинг против повышения тарифов.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, Мариуполь, проезд, маршрутки
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