В СБУ рассказали, кого террористы из «ДНР» берут в заложники

01.08.2017 08:32

На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. В "ДНР" растет количество плененных украинцев, которые недавно пересекли линию размеживания. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире одного из украинских телеканалов, передает КП в Украине.

По словам Тандита, мирных людей без оружия и не имеющих отношения к силовыми структурам задерживают по надуманным обвинениям и фактически берут в плен.

«На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра за последние дни выросла благодаря тому, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали», - сказал он.

В связи с этим он вспомнил пример судьи Виталия Руденко, который поехал в прошлом году на похороны отца и был пленен.

«Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года был коварно задержан, потому что ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Как только он выехал за линию соприкосновения, его тут же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там», - сказал Тандит.