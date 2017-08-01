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В Украине вновь выросли долги по зарплате
Почти половина зарплатных долгов приходится на Донбасс. В июле 2017 года задолженность по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 3% по сравнению с июнем и составила почти 2,4 млрд гривен, сообщает Государственная служба статистики.
Из этой суммы более 1,3 млрд гривен задолжали экономически активные предприятия. Задолженность выросла на 5,5%.
По сравнению с июлем 2016 года задолженность выросла на 21,6%, или на 424 млн грн.
Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (21,9%), Донецкой (19,2%) и Харьковской (10,4%) областей.
Наименьшие суммы задолженности имеются в Черновицкой (0,08%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областях.
Данные не включают территорию аннексированного Крыма и те части Донбасса, где проводится АТО.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле 2017 года долги по выплате зарплаты в Украине выросли на 5,6% по сравнению с мартом и на 1 мая составляли 2 млрд 185 млн гривен.
Ранее стало известно, что за год средняя зарплата в Украине выросла на 40% и составила 7360 гривен, что в два раза больше установленного минимума.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, статистика, долги
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