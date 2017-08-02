Бои за Донбасс: Кремль отправил в помощь террористам “Л/ДНР” чеченских “ихтамнетов” и ростовских снайперов

02.08.2017 12:31

Москва продолжает перебрасывать на оккупированные территории кадровых военных – на помощь террористам “ДНР” из Чечни и Ростова прибыли батальонная тактическая группа и несколько снайперов. Как сообщает координатор группы “ИС” Дмитрйи Тымчук, в конце июля на Донбассе появилось пятеро выпускников школы снайперов ГРУ ГШ ВС РФ из Ростовской области, передает “Диалог.UA”.

Сейчас они проходят “службу” в “9 ошмсп мп” в Новоазовске. Так же границу с Украиной переброшена батальонная тактическая группа из состава 18-й омсбр ВС РФ, постоянное место дислокации - город Ханкала, Чечня.