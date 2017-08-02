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Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности

02.08.2017 13:11
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Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности

У боевиков “ДНР” представители “контрразведки” и командных структур начали принудительно отбирать и проверять содержимое переписки, фото и прочее мобильных телефонов и других гаджетов. Официальная версия мероприятий – поиск агентов СБУ. Как сообщает нардеп, военный эксперт Дмитрий Тымчук, подобные проверки стартовали одновременно в нескольких “бригадах” “1-го АК ДНР”, передает “Диалог.UA”.

Сами боевики не верят версии своего “командования” и поговаривают, что в их мобильных устройствах ищут всех, кто не доволен “республикой”.



Теги: Донбасс, СБУ, проверка, ДНР, боевики, Тымчук
 
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