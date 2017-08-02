Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских

02.08.2017 17:21

Конец июля и начало августа ознаменовались относительно спокойными днями в зоне АТО - и очень неспокойными вечерами и ночами. Под покровом темноты оккупанты Донбасса резко увеличивали количество обстрелов, применяя, в том числе, запрещённые Минскими договорённостями миномёты. Также в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная территория) резко выросло количество задержаний гражданского населения, в том числе, при пересечении линии разграничения.

Обстрелы и их имитация

Во время боестолкновения, которое произошло 27 июля

в районе Новотошковского (луганское направление),

украинские бойцы захватили трофеи (ручной противотанковый гранатомёт,

РПГ-7В; пулемёт Калашникова; аналоговую радиостанцию),

подтверждающие факты поставок оружия

и участия регулярных частей ВС РФ в войне против Украины.





На мариупольском направлении боевики особо активничали в районе Водяного, Широкино, Павлополя. Чуть реже под удары попадали позиции сил АТО в районе Талаковки, Гнутово, Лебединского, Богдановки, Марьинки.

Во время одного из обстрелов Красногоровки три 120-мм мины легли недалеко от опорного пункта ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, шестеро получили ранения различной степени.

А 1 августа около восьми утра боевики накрыли окрестности посёлка Водяное из запрещённых реактивных систем залпового огня (использовали четырёхствольную РСЗО, которую сделали мобильной, смонтировав её в кузове грузовика «КамАЗ»), после чего имитировали обстрел якобы со стороны ВСУ подконтрольной самим оккупантам Старомихайловки (устроили подрывы инженерных боеприпасов вблизи этого населённого пункта).

На донецком направлении самыми неспокойными участками остаются Авдеевка, Каменка, шахта Бутовка, Зайцево, позиции в районе Светлодарской дуги (Луганское иже с ним). Также под обстрелы попадали украинские воины у Новгородского, Песок, Верхнеторецкого, Майорска.

По словам волонтёра Юрия Мысягина, который часто бывает на «передке», помогая, в том числе, защитникам Украины в районе Светлодарской дуги, во вторник вечером там произошёл тяжёлый бой, который длился 2,5 часа. Как отмечает Юрий, у противника произошла ротация, «на позиции заехало новое «мясо» и есть информация, что часть из РФ. «Сначала по позициям пехоты 53-й бригады начал работать снайпер, потом подключился пулемёт калибра 12,7 и пошло-поехало: миномёты, ЗУшки, - описывает Мысягин. - На наших позициях было около 20 прилётов мин, из которых четвёртая часть 120-го калибра». Силы АТО в долгу не остались. В результате боевики, которые традиционно первыми начали обстрелы, сами же запросили «режим тишины».

На луганском направлении незаконные вооружённые формирования атаковали позиции ВСУ у Новотошковского, Крымского, Новозвановки, Новалександровки, Попасной, Троицкого, Станицы Луганской.

Россия продолжает слать смертоносную «помощь»

Согласно данным группы «Информационное Сопротивление», Россия не прекращает поставлять в «Л-ДНР» всё, что необходимо для продолжения войны.

Так, в оккупированном Иловайске недавно фиксировалась разгрузка прибывших из РФ четырёх БМП-2 и прибытие не менее восьми цистерн с горюче-смазочными материалами.

«Продолжается процесс доукомплектования обоих «армейских корпусов» «ЛДНР» вооружением и военной техникой, поступающими из РФ. Для нужд двух «бригад» из состава «2-го АК ЛНР» в ближайшее время ожидается поступление партии 122-мм пушек-гаубиц типа Д-3030А (речь идёт о трёх батарейных комплектах, всего до 18 орудий). В свою очередь, в «1-м АК ДНР» (ОК «Донецк») ожидают «частичной поставки» крупной партии бронетехники - речь идёт о БМП-12 (что касается БТР и других бронемашин, то на данный момент штаб 8-й общевойсковой армии ВС РФ готов предоставить лишь «отдельные единицы»), всего на данный момент штаб «1-го АК ДНР» ожидает поставки из РФ порядка 30 единиц ББМ», - отмечает ИС.

Также «Информсопротивление» сообщило, что в оперативных отделах штабов «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» активно готовятся к серии учений, которые ВС РФ проведут в августе-сентябре нынешнего года. «Согласно замыслу Генштаба ВС РФ и штаба российской 8-й общевойсковой армии, учения ВС РФ в приграничных районах на территории России и такие же учения в «ЛДНР» будут проводиться на «едином стратегическом и оперативно-тактическом фоне». Части и подразделения обоих «армейских корпусов» «ЛДНР» будут действовать во взаимодействии с 8-й общевойсковой армией ВС РФ, которой они в настоящее время подчиняются», - говорится в сообщении.

При этом, участие своих военных в том, что творится на Донбассе, РФ всячески маскирует. Как утверждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, делается это путём изъятия у российских военных личных документов (паспортов и военных билетов). «Установлено, что эти мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ и контролируются сотрудниками ФСБ РФ, - отмечает украинская разведка. - Кроме того, российских военнослужащих заставляют удалять личные страницы в социальных сетях».

По данным ГУР командование российских оккупационных войск приостановило на неопределённый срок освобождения офицеров с военной службы. Офицерскому составу предлагается подписывать новые контракты, или увольняться с отрицательной характеристикой, что делает невозможным прохождение дальнейшей военной службы в любых российских силовых структурах. «В то же время, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ растёт количество случаев уклонения от военной службы среди младших офицеров, что заставило российское командование прекратить предоставление им отпусков с выездом на территорию России, в т.ч. в случае смерти близких родственников», - уверяет разведка.

США надеются на «реальный режим прекращения огня»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду, что страны нормандского формата (Украина, Германия, Франция, РФ) во взаимодействии с США смогут урегулировать ситуацию на Востоке Украины.

«Я надеюсь, мы сможем достичь определённого прогресса в том, чтобы начать менять ситуацию в Украине, сдвинуть процесс в направлении достижения реального режима прекращения огня», - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства на этой неделе.

Он напомнил, что администрация США назначила специальным представителем украинского урегулирования бывшего посла США при НАТО Курта Волкера, который уже активно включился в процесс, в том числе, побывав в зоне АТО.

Тиллерсон чётко обозначил позицию по отношению к РФ в этом вопросе: «Мы были очень последовательными относительно наших месседжей России, что Минские договорённости должны быть выполнены. В противном случае ничего нельзя будет сделать в ситуации с санкциями».

Ранее Сенат США большинством голосов проголосовал за новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи. За ограничительные меры высказались 98 сенаторов, лишь два были против. В ответ Россия объявила о санкциях против американских дипломатов, требуя сократить свыше 750 сотрудников дипмиссии США.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила следующее: «США в очередной раз призывают Россию и силы, которые она вооружает, обучает и направляет, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. На Востоке Украины действуют так называемые сепаратисты. Они не являются настоящими сепаратистами, которые воюют собственными силами, за собственные цели и по своему усмотрению. Это силы, которыми руководит и которые поддерживает Россия... Мы снова призываем Россию и силы, которые она вооружает и обучает, соблюдать прекращение огня. В соответствии с Минскими соглашениями, эти силы должны отвести всё тяжёлое вооружение, отдалиться от линии соприкосновения, а также обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ к международной границе».

Вырвавшиеся из плена рассказали о пытках





29 июля из плена оккупантов Луганщины освободили двух украинских заложников: 45-летнего судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко и 39-летнюю блогершу Людмилу Сурженко. Они сообщили, что боевики применяют пытки даже к заложникам из числа гражданского населения.

Руденко провёл в плену «ЛНР» девять месяцев. Мужчину схватили, когда он ехал из Северодонецка в оккупированный Краснодон на похороны отца. Террористы схватили его во время пересечения пункта пропуска «Станица Луганская» и обвинили его в… госизмене (мол, будучи судьёй, он выносил решения против сепаратистов). Он сидел и подвале (т.н. изолятор «министерства госбезопасности «ЛНР»), в общей камере, где находились такие же политзаключённые. «Ребят задержали при разных обстоятельствах, но за одно и то же - проукраинскую позицию. Некоторых из них боевики жестоко пытали. Я сам видел на них последствия этих пыток. Это страшно», - признался Руденко.

Людмила Сурженко, человек с инвалидностью с детства по слуху, была схвачена боевиками 13 июля. «Женщину военные преступники отпустили только 29 июля. Людмилу боевики «ЛНР» в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от неё признания на камеру о том, что она «работает на украинские спецслужбы». Военные преступники, террористы опускаются до нечеловеческой жестокости, пыток мирных людей. Особенно больно, когда это происходит на территории Украины, временно оккупированной российскими войсками и пророссийскими террористами.

- Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все другие преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории, - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. - Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения к международным организациям и в судебные инстанции».

Андрей ПИТОНОВ.



