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От верной гибели полицейские спасли пассажиров железнодорожного вокзала в Краматорске
В шаге от смерти правоохранители остановили 15 пассажиров на платформе вокзала
Наряд полицейский, патрулирующих вокзал в Краматорске, увидел, что на железнодорожном пути стоит товарный поезд. А человек 10-15 пассажиров пытаются пролезть у него под колесами. Люди не желают подождать, пока поезд проедет и рискуют жизнью, сокращая время. При этом диспетчер уже анонсировал отправку товарняка. Но те, кто под колесами, этого не слышат. Ситуация критическая.
Понимая, что вот-вот произойдет трагедия, правоохранители мгновенно оказались у места происшествия. Они помешали гражданам сделать непоправимую ошибку, вытащив их из под колес. Граждане же, вместо того, чтобы поблагодарить стражей порядка за спасение, выразили недовольство. Поскольку очень спешили, и как раз такой шаг казался им безопасным. В это время поезд тронулся…
В общем, то, что могло произойти на этом отрезке пути даже представить страшно. За оперативность и сохранение жизни людей работники железнодорожного вокзала выразили правоохранителям благодарность.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Краматорск, пассажиры, гибель
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