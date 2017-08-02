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"Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко
В 2014 году, перед сменой правящих “элит” в “ДНР”, нынешний главный донецкий террорист Александр Захарченко не скрывал, что будет “убирать” все руководство и займет пост главаря “республики”. Обвиненный в убийстве 17-летнего Степана Чубенко и отпущенный россиянами на свободу наемник “ДНР” Вадим Погодин заявил, что Захарченко пытается отомстить всем, кто три года назад пошел против него, передает “Диалог.UA”.
Террорист заявил, что не причастен к ужасному убийству проукраинского парня. Свое обвинение он связывает с враждой с Захарченко. Российским СМИ “Керчь” рассказал, что в 2014 году подчинялся Игорю Стрелкову, а главой “ДНР” был Александр Бородай. "Где-то в середине лета мне позвонил один из депутатов Верховной Рады Украины, который предложил - именно так - встретиться у Захарченко и обсудить будущее ДНР.
На этой встрече Захар сказал буквально следующее: братан, прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - рассказывает террорист. Тогда Погодин отказался переходить на сторону Захарченко. “Вообще он злопамятный, Захар, я так понял, что после нашего того разговора он на меня сильно разозлился”, - заявил “Керчь”.
Теги: Донбасс, руководство, Верховная Рада, террорист, ДНР, Захарченко
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