- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности13:11
- Бои за Донбасс: Кремль отправил в помощь террористам “Л/ДНР” чеченских “ихтамнетов” и ростовских снайперов12:31
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"11:42
- От верной гибели полицейские спасли пассажиров железнодорожного вокзала в Краматорске10:44
- В центре Мариуполя ослепленный солнцем водитель сбил ребенка09:47
Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево
Поздно вечером 1 августа боевики Захарченко цинично растеряли мирные улицы прифронтового населенного пункта. Об инциденте появилась информация на официальной странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети "Фейсбук". В 22:00 боевики "Донецкой республики" открыли огонь по поселку поблизости от АПП "Майорское", сообщает "Диалог.UA".
Под огонь террористов попали жилые дома мирных жителей. Вследствие обстрела из противотанковых крупнокалиберных пулеметов пробило крышу и посекло осколками на улице Майорской. К счастью, жители дома не пострадали.
Штаб обращает внимание на тот факт, что боевики ОРДЛО плюют на все нормы международного гуманитарного права – ставят под угрозу жизнь мирных жителей. Такими действами террористы демонстрируют нежелание придерживаться режима прекращения огня.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, Захарченко, террористы, Зайцево
- Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО
- На Донбассе не утихают провокации террористов "Л/ДНР", которые убили одного бойца ВСУ и 5 раз прицельно ударили по мирным кварталам
- В зоне АТО за сутки ранено два бойца
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- За сутки в зоне АТО ранены двое бойцов
- Штаб: Ситуация в АТО остается напряженной. ВИДЕО
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности13:11
- Бои за Донбасс: Кремль отправил в помощь террористам “Л/ДНР” чеченских “ихтамнетов” и ростовских снайперов12:31
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"11:42
- От верной гибели полицейские спасли пассажиров железнодорожного вокзала в Краматорске10:44
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению10:24
- С начала АТО погибли почти 470 украинских десантников, - Муженко15:49
- Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы15:31
- Полное равнодушие: известный журналист жестко прошелся по властям Украины из-за Крыма15:08
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Первая станция киевского метро перешла на билеты с QR-кодом13:40
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности13:11
- В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России11:21
- Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего10:06
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России09:27
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- Эти витамины бесполезно покупать в аптеке14:51
- В каком возрасте борьба за красоту становится опасна для жизни13:08
- Когда хоронят людей12:43
- Больові точки: Яка помісна церква нам потрібна?10:18
- Як справитись з поганим запахом ніг?22:48
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер