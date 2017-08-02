Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево

02.08.2017 14:51

Поздно вечером 1 августа боевики Захарченко цинично растеряли мирные улицы прифронтового населенного пункта. Об инциденте появилась информация на официальной странице пресс-центра штаба АТО в социальной сети "Фейсбук". В 22:00 боевики "Донецкой республики" открыли огонь по поселку поблизости от АПП "Майорское", сообщает "Диалог.UA".

Под огонь террористов попали жилые дома мирных жителей. Вследствие обстрела из противотанковых крупнокалиберных пулеметов пробило крышу и посекло осколками на улице Майорской. К счастью, жители дома не пострадали.

Штаб обращает внимание на тот факт, что боевики ОРДЛО плюют на все нормы международного гуманитарного права – ставят под угрозу жизнь мирных жителей. Такими действами террористы демонстрируют нежелание придерживаться режима прекращения огня.