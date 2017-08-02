Солнце будет жарить до середины августа

02.08.2017 19:07

До 11 августа температура воздуха неуклонно будет расти.

Как отмечают в синоптиков, завтра жителей Донетчины ожидает малооблачная погода. Осадков не будет. Ветер северо-западный 6 — 11 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет 22 — 24 по знаком «плюс» ночью, а днем повысится до +32 — +34.

Однако синоптики уверяют, что это не предел, температура будет расти. Своего пика жара достигнет 5-6 августа, температура поднимется до +35. Спад температуры ожидается с 11 августа.