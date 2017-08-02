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Архив - Донецкая область

Солнце будет жарить до середины августа

02.08.2017 19:07
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Солнце будет жарить до середины августа

До 11 августа температура воздуха неуклонно будет расти.
Как отмечают в синоптиков, завтра жителей Донетчины ожидает малооблачная погода. Осадков не будет. Ветер северо-западный 6 — 11 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет 22 — 24 по знаком «плюс» ночью, а днем повысится до +32 — +34.
Однако синоптики уверяют, что это не предел, температура будет расти. Своего пика жара достигнет 5-6 августа, температура поднимется до +35. Спад температуры ожидается с 11 августа.



Теги: Донбасс, август, Донецкая область, жара
 
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