- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко
Прокуратура объявила подозрение 38-летней уроженке Донецка, которая стала "министром финансов террористической "ДНР", в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы. Об этом сообщает "Апостроф" с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Так, во время досудебного расследования было установлено, что женщина в ноябре 2014 года добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность так называемого "министра".
Отмечается, что на этой должности она осуществляет финансовый контроль за использованием так называемых "бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов "ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения", в частности "учреждения силового блока".
В настоящее время женщина продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности.
Из-за того, что "чиновница" находится на временно оккупированной территории, ей заочно объявлено подозрение в совершении преступлений, специальное досудебное расследование продолжается.
Теги: Донбасс, бюджет, финансирование, терроризм, прокуратура, ДНР, Захарченко
- В Донецкой области задержали спонсора террористов
- На Донеччині заочно судитимуть чергового поплічника терористів
- Террористка по кличке "5,45" снабжала с территории ДНР запорожских террористов
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"
- В "ДНР" решили 22 нерабочие шахты прифронтовой зоны перевести на бюджетное финансирование
- "Многоходовка" от СБУ позволила поймать чиновника "Министерства топлива и энергетики ДНР"
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Самые горячие точки Донбасса - 2 августа14:29
- Боевики ОРДЛО только за неделю получили от России почти тысячу тонн ГСМ и боеприпасов14:09
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко13:51
- Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил13:28
- "Все обо всем знают и молчат, а в это время в Россию идут анонимные гробы "каких-то российских граждан"", - Гудков напомнил путинскому прихвостню Пескову, что тот является преступником20:10
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Институт имени Амосова может закрыться, пациенты разъезжаются по домам умирать 17:19
- Интересные факты о здоровье16:59
- 8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас16:35
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Интересные факты о здоровье16:59
- 8 довольно безобидных вещей, которые на самом деле вредны для вас16:35
- Работа в радость, или Как бывшие горловчане организовали в Мариуполе семейный бизнес16:11
- В Белом доме объяснили, почему Трамп еще не утвердил новые санкции против России11:21
- Войнович заявил, что Россия выглядит дико, а все "антисанкции" направлены против собственных граждан, при этом в РФ делается вид, что страну ненавидят просто так, ни с того ни с сего10:06
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России09:27
- Певица Слава из группы "Неангелы" отдыхает под Мариуполем 18:51
- Явление из остановки или чехословацкий цирк и варьете18:01
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Стало известно, что заставит Путина покинуть Кремль: российский социолог Эйдман указал на единственную силу, которая может "свергнуть режим" в Москве
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- "Не покидает ощущение, что режиссер этого шапито - это либо алкаш со стажем, либо героиновый наркоман. Донбасские "республики" уверенно идут... в никуда", - блогер