В центре Мариуполя ослепленный солнцем водитель сбил ребенка

02.08.2017 09:47

Вчера, около 19.00, на пр. Мира случилось дорожно-транспортное происшествие. Машина задела 3-летнего ребенка.

Об этом 0629 сообщили в Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По предварительным данным, девочка получила незначительные телесные повреждения.

О происшествии в полицию заявил сам водитель, который. Оставаясь на месте ДТП, начал оказывать ребенку первую помощь. По его словам, паркуясь, его ослепило солнце, и он не заметил девочку рядом с автомобилем.

На месте работали сотрудники Центрального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".