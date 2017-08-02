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В центре Мариуполя ослепленный солнцем водитель сбил ребенка
02.08.2017 09:47
Вчера, около 19.00, на пр. Мира случилось дорожно-транспортное происшествие. Машина задела 3-летнего ребенка.
Об этом 0629 сообщили в Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
По предварительным данным, девочка получила незначительные телесные повреждения.
О происшествии в полицию заявил сам водитель, который. Оставаясь на месте ДТП, начал оказывать ребенку первую помощь. По его словам, паркуясь, его ослепило солнце, и он не заметил девочку рядом с автомобилем.
На месте работали сотрудники Центрального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, солнце, водитель
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