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В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение
В Мариуполе на стене школы №68 создан мурал «Рукавичка», автором которого выступил японский художник Миязаки Кена. Как сообщает пресс-служба городского совета, мурал открыт в честь 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Японией..
Мурал нарисовал японский художник Миязаки Кенске, совместно с детьми, пострадавшими в результате конфликта на Востоке Украины.
Японский художник Миязаки Кенске рисует муралы по всему миру. Его работы уже появились в Кении, Восточном Тиморе, в столице Украины, а теперь и в Мариуполе.
«Общеобразовательная школа №68 была выбрана не просто так - она была одним из зданий, пострадавших в 2015 году во время обстрела МКР Восточный. В основе картины лежит идея народной сказки «Рукавичка», которую знают и в Японии. Она символизирует единение и солидарность жителей города Мариуполя в отношении к переселенцам», - говорится в сообщении пресс-службы.
«Мариуполь принял очень большое количество внутренне перемещённых лиц. Таким образом, я хотел показать, насколько Украина имеет толерантное общество, в котором люди из разных мест могут жить в мире», - рассказал автор мурала.
Теги: Донбасс, Япония, Мариуполь, мурал
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