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ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ

03.08.2017 13:09
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ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ

9 августа 2017 года состоится аукцион по продаже недвижимости и оборудования хлебозавода в Дружковке (Донецкая обл.), сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Сообщается, что на продажу выставлено право требования по кредиту юридического лица. В июне 2017 года общая задолженность по кредиту превысила 29,45 млн грн.

Кроме хлебозавода и оборудования, на продажу выставлены мельница в Харьковской области и элеватор в Кировоградской.

«В прошлом предприятие вело хозяйственную деятельность в сфере производства макаронных изделий и подобных мучных изделий», — отметили в Фонде.

Также сообщается, что повторный аукцион по продаже состоится в системе «ProZorro. Продажи». Начальная цена реализации — 3 млн. 023 тыс 038 грн.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Дружковка, продажа, долг, хлебозавод
 
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