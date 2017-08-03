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ХЛЕБОЗАВОД В ДРУЖКОВКЕ ЗА ДОЛГИ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ
9 августа 2017 года состоится аукцион по продаже недвижимости и оборудования хлебозавода в Дружковке (Донецкая обл.), сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Сообщается, что на продажу выставлено право требования по кредиту юридического лица. В июне 2017 года общая задолженность по кредиту превысила 29,45 млн грн.
Кроме хлебозавода и оборудования, на продажу выставлены мельница в Харьковской области и элеватор в Кировоградской.
«В прошлом предприятие вело хозяйственную деятельность в сфере производства макаронных изделий и подобных мучных изделий», — отметили в Фонде.
Также сообщается, что повторный аукцион по продаже состоится в системе «ProZorro. Продажи». Начальная цена реализации — 3 млн. 023 тыс 038 грн.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Дружковка, продажа, долг, хлебозавод
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