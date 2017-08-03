КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОНФЛИКТ НА ДОНБАССЕ

03.08.2017 12:15

Такими прогнозами поделился военный эксперт Павел Рудяков после посещения зоны АТО американским дипломатом Куртом Волкером.

Был составлен список первоочередных задач по урегулированию конфликта на Донбассе. Первое, чего нужно достичь - длительного прекращения огня. И хотя об этом говорится уже давно, Рудяков считает, что с прагматичными американцами дело пойдет быстрее, и осенью можно ожидать наступления затишья. Наиболее оптимальный прогноз - в середине октября.

Эксперт сообщает, что будет оказано давление Москвы на неподконтрольные территории, а также американцев на Украину. Франция и Германия тоже окажут содействие.

По мнению Рудякова, так как в прекращении огня заинтересованы все стороны (участники конфликта и «нормандская четвёрка»), то выполнения первых шагов не придется долго ждать. Также он заявил, у американцев составлен список шагов по возвращению целостности страны.

Источник: http://zi.dn.ua