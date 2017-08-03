ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ

03.08.2017 11:36

Случай массового травматизма предотвратили на железнодорожном вокзале в Краматорске правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



По данным ведомства, во время патрулирования вокзала наряд полицейских увидел, что на железнодорожном пути стоит товарный поезд, при этом 10-15 человек, рискуя собственной безопасностью, пытаются пролезть под его колесами, не желая подождать несколько минут до его отправления.



Пресс-служба полиции Донецкой области: «Понимая, что вот-вот произойдет трагедия, потому что диспетчер уже анонсировал отправления товарного состава, правоохранители мгновенно добрались до места происшествия. Они помешали людям залезть под колеса, и очень вовремя. Пока граждане начали выражать недовольство, потому что якобы очень спешили, и такой путь казался им безопасным... поезд тронулся. Нетрудно представить, к каким последствиям могло бы привести это событие — многочисленные жертвы и травмированные».

Источник: http://zi.dn.ua