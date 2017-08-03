- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ11:36
- В Краматорске отказались от трамваев11:25
- СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ07:08
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ
Случай массового травматизма предотвратили на железнодорожном вокзале в Краматорске правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
По данным ведомства, во время патрулирования вокзала наряд полицейских увидел, что на железнодорожном пути стоит товарный поезд, при этом 10-15 человек, рискуя собственной безопасностью, пытаются пролезть под его колесами, не желая подождать несколько минут до его отправления.
Пресс-служба полиции Донецкой области: «Понимая, что вот-вот произойдет трагедия, потому что диспетчер уже анонсировал отправления товарного состава, правоохранители мгновенно добрались до места происшествия. Они помешали людям залезть под колеса, и очень вовремя. Пока граждане начали выражать недовольство, потому что якобы очень спешили, и такой путь казался им безопасным... поезд тронулся. Нетрудно представить, к каким последствиям могло бы привести это событие — многочисленные жертвы и травмированные».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, поезд, травматизм
- Скоростные Hyundai убивают краматорчанок
- Краматорский пенсионер закончил жизнь под колесами поезда
- В электропоезде "Донецк - Славянск" наглый вор выхватил у мужчины телефон и выпрыгнул из вагона
- Пьяные отец и сын устроили потасовку с милиционерами в электричке
- Парня в наушниках насмерть сбил электропоезд
- В Краматорске произошло железнодорожное крушение (ФОТО)
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ11:36
- В Краматорске отказались от трамваев11:25
- СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ07:08
- Украинская прокуратура объявила о подозрении одному из "министров" Захарченко19:38
- Солнце будет жарить до середины августа19:07
- Мать очередного российского ихтамнета: Андрея убили не в Сирии, а в Донецке18:36
- В Мариуполе появился уникальный мурал, символизирующий единение 18:08
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских17:21
- Штаб АТО: террористы Захарченко обстреляли жилые кварталы в поселке Зайцево14:51
- Сколько продлится жара: синоптики обещают до 38 градусов11:52
- ПЕРЕСЕЧЬ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА АВТО СТАЛО ПРОБЛЕМАТИЧНЕЕ11:45
- ОКОЛО ДЕСЯТКА ПАССАЖИРОВ ЧУТЬ НЕ УГОДИЛИ ПОД ПОЕЗД В КРАМАТОРСКЕ11:36
- В Краматорске отказались от трамваев11:25
- Гривна стремительно теряет вес: свежий курс от НБУ11:18
- В Украине лопнул еще один банк11:10
- Розенко пояснил, можно ли ввести в Украине сиесту11:00
- В NASA открыта вакансия "человека в черном"10:53
- ВОДИТЕЛЯМ С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ ГРОЗИТ БОЛЬШОЙ ШТРАФ10:51
- Скончался легенда фэшн-индустрии10:28
- Три напої від болю у горлі09:20
- День Национальной полиции Украины: Правоохранители - на переднем крае09:12
- Как вымести из дома негатив и болезни08:45
- Яка користь організму від персиків?08:20
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака07:48
- Чем хозяйственное мыло вредно для кожи07:23
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО22:44
- Гостеприимность украинцев: в сети показали, как унижают иностранцев22:23
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе20:41
- Африка в Украине: Как пережить 37-градусную жару17:39
- Россия стягивает к Харьковской области тяжелую артиллерию
- США взяли курс на остановку военного конфликта на Донбассе, но Украине придется выполнить политическую часть "Минска" – эксперт
- Бутусов раскрыл подробности главного поражения в истории АТО
- "С**и, вас надо на передок, чтобы вспомнили, что война идет. "МГБ" – лохи", – адепты Кремля взвыли после взрыва в оккупированном Луганске, в соцсетях волна проклятий и угроз
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Главный "радикал" Ляшко шокировал украинцев: одиозный нардеп перешел на сторону России и нагло потребовал выгнать посла США из Киева
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- Дипломат о Крыме и Донбассе: США дали Украине четкий сигнал
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин