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Архив - Донецкая область

ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН

03.08.2017 19:49
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ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН

По телефону женщине позвонил «представитель службы безопасности банка» и сообщил, что ее пенсионную карточку кто-то намеренно пытался взломать. Мужчина попросил женщину проверить счет, но почему-то не пенсионной, а кредитной карточки. По телефону стали приходить СМС сообщения с цифрами кода, которые она исправно передавала незнакомцу. 

 Потом абонент попросил, чтобы женщина выключила телефон и вытащила сим-карту. Пока телефон был отключен, мошенник успел снять с карточки 40 000 гривень и рассчитался за покупку дорогого смартфона по интернету. Потом женщина снова включила телефон, но сим-карта была уже заблокирована.

Поняв, что что-то пошло не так, пенсионерка обратилась непосредственно в сам банк. Она с ужасом узнала, что с ее кредитки за последние два дня деньги снимались 10 раз и трижды ею рассчитывались за интернет покупки.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Дружковка, телефон, мошенники
 
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