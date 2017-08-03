ПОЖИЛАЯ ДРУЖКОВЧАНКА ОТКЛЮЧИЛА ТЕЛЕФОН И ВРАЗ ОБЕДНЕЛА НА 40 000 ГРИВЕН

03.08.2017 19:49

По телефону женщине позвонил «представитель службы безопасности банка» и сообщил, что ее пенсионную карточку кто-то намеренно пытался взломать. Мужчина попросил женщину проверить счет, но почему-то не пенсионной, а кредитной карточки. По телефону стали приходить СМС сообщения с цифрами кода, которые она исправно передавала незнакомцу.



Потом абонент попросил, чтобы женщина выключила телефон и вытащила сим-карту. Пока телефон был отключен, мошенник успел снять с карточки 40 000 гривень и рассчитался за покупку дорогого смартфона по интернету. Потом женщина снова включила телефон, но сим-карта была уже заблокирована.



Поняв, что что-то пошло не так, пенсионерка обратилась непосредственно в сам банк. Она с ужасом узнала, что с ее кредитки за последние два дня деньги снимались 10 раз и трижды ею рассчитывались за интернет покупки.

Источник: http://zi.dn.ua