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СЧЕТЧИК В ДОМЕ - ТЕПЕРЬ ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ
Вступил в силу закон, обязывающих всех украинцев поставить теплосчетчики на все здания, которые снабжены теплом и водой. Для воды действует отсрочка до 2019 года.
Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» вступает в силу с сегодняшнего дня, 2 августа. Украинцам дается год до 2 августа следующего года, чтобы поставить надомные счетчики на тепло, а также счетчики на горячую и холодную воду для нежилых помещений. Для жилых продлен срок на два года, до 2019.
Жилые многоквартирные дома и прочие помещения буду снабжены счетчиками для каждой отдельной квартиры, независимо от установки придомового счетчика. Индивидуальные счетчики будут использоваться для того, чтобы распределить показания счетчика на доме.
После вступления закона в силу, нельзя присоединяться к теплосети и водоканалу тем зданиям, у которых узлы учета отсутствуют. Оборудование устанавливают операторы внешних инженерных сетей, а монтаж оплачивает владелец. Но в течение пяти лет дом возвращает эти деньги частями.
Пресс-служба президента говорит о том, что благодаря счетчикам украинцы будут платить только за использованные ресурсы, что позволит уменьшить платежи по квитанциям. Отмечается, что изменение системы учета позволит наладить взаимовыгодный контакт между пользователями и работниками ЖКХ.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, тепло, счетчик, коммунальные услуги
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