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Архив - Донецкая область

В Краматорске отказались от трамваев

03.08.2017 11:25
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В Краматорске отказались от трамваев

С 1 августа в Краматорске окончательно остановлено трамвайное движение. Сотрудники КТТУ проводят инвентаризацию, после чего будет приниматься решение, что делать с оставшимся имуществом, сообщает Знамя индустрии.
Ликвидировать трамвай в Краматорске решили из-за экономической нецелесообразности. По словам властей, данный вид транспорта в нашем городе не выполняет свое основное назначение – перевозка большого потока пассажиров. Борьба за Краматорский трамвай продолжалась длительное время, местные жители писали петиции, однако переубедить чиновников не удалось.
Покупка современного трамвая обошлась бы городу в 12-15 миллионов гривен, в то время, как новый троллейбус стоит примерно 4-5 миллионов, а автобус и вовсе обходится в сумму около 1,5 миллиона.
Сейчас по маршруту трамвая курсирует несколько коммунальных автобусов. В данный момент происходит анализ ситуации, отслеживание пассажиропотока и корректировка графика движения.
По словам секретаря городского совета Дениса Ошурко, вместо 5 трамваем на маршрут вышло 9 единиц автобусов, что позволит сделать передвижение на данном участке более комфортным для пассажиров.



Теги: Донбасс, Краматорск, трамвай
 
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