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Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности

04.08.2017 14:12
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Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности

3 августа наемник “ДНР” после стычки с командиром и лишения финансового вознаграждения подорвал гранату РГД-5 в расположении подразделения - мужчина погиб, еще трое террористов были ранены. Об этом сообщает управление разведки Минобороны Украины, пишет “Диалог.UA”.

По их данным инцидент произошел в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты в Новоазовске.

Наемник погиб, еще трое его сослуживцев получили ранения. Сейчас командование пытается скрыть факт, списав ЧП на "неосторожное обращение с боеприпасами".



Теги: Донбасс, боевик, ЧП, ГРУ, ДНР, подрыв, Минобороны
 
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