На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть

04.08.2017 11:15

Противник вел обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства. наиболее активно противник действовал на Донецком направлении, где около двух часов обстреливал украинские позиции на шахте Бутовка. Также дважды под гранатометный огонь попали опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское.

На Луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На Мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.

"Почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков ВСУ огнем принуждали противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были непродолжительными", – пояснили в Штабе.



