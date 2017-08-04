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Архив - Донецкая область

Названы враги Украины. ВИДЕО

04.08.2017 14:30
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Названы враги Украины. ВИДЕО

Мариупольцы рассказали, какие страны считают врагами, а кого друзьями Украины.
Многие мариупольцы восприняли опрос как "провокационный" и отказывались общаться на политические темы, пишет 0629.
Мнения горожан, какие страны дружественно относятся к Украине, а какие враждебны, довольно разнятся. Часть опрошенных уверена, что угроза для нашего государства исходит с Востока, а особенно от "страны с триколором", а другая часть по прежнему готова дружить со всеми странами СНГ.
"У Украины нет друзей. Украина - только сама себе друг" - это третье распространенное мнение в Мариуполе.
Подробнее в видеосюжете.



Теги: Украина, Донбасс, опрос, враг
 
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