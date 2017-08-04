Названы враги Украины. ВИДЕО

04.08.2017 14:30

Мариупольцы рассказали, какие страны считают врагами, а кого друзьями Украины.

Многие мариупольцы восприняли опрос как "провокационный" и отказывались общаться на политические темы, пишет 0629.

Мнения горожан, какие страны дружественно относятся к Украине, а какие враждебны, довольно разнятся. Часть опрошенных уверена, что угроза для нашего государства исходит с Востока, а особенно от "страны с триколором", а другая часть по прежнему готова дружить со всеми странами СНГ.

"У Украины нет друзей. Украина - только сама себе друг" - это третье распространенное мнение в Мариуполе.

Подробнее в видеосюжете.