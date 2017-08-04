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Архив - Донецкая область

ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО

04.08.2017 12:30
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Самым «загруженным» остается контрольный пункт «Майорск»

По данным Госпогранслудбы Украины, с утра на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» собрались 200 автомобилей. В сторону горловки основной поток машин – прохождение ожидают 120 машин с пассажирами, им навстречу едут 80. 

Через КПВВ «Маринка» проехать собираются сегодня 110 автомобилей по обе стороны разграничения. Более ста машин стоят в очереди возле блокпоста «Новотроицкое». 

В сторону Мариуполя зафиксирована самая маленькая очередь – всего 15 машин.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, КПП
 
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