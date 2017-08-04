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Архив - Донецкая область

В «ДНР» начали выпускать автобусы

04.08.2017 12:10
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В «ДНР» начали выпускать автобусы

«Власти» «ДНР» заявили о завершении сборки первых автобусов, собщает «ДонПресс».
Директор предприятия «Донецкгормаш» Александр Орлов отметил: «Это современные пассажирские автобусы для городских перевозок, с мощным двигателем, а также передовыми системами управления и контроля».
По информации, вместимость пассажирского автобуса составит до 55 человек.
Отмечается, что к массовому производству автобусов подключены более десяти предприятий самопровозглашенной "республики". Так, на «Макеевском машиностроительном заводе» изготавливают обшивку, металлические элементы салона, сидения и поручни. Донецкий завод «Электроисточник» производит аккумуляторы, «Донпромкабель» и Харцызский кабельный завод «Энерго» обеспечивает производство автобусов проводами, а «Донфрост» поставляет необходимые пластиковые детали.
Отмечается, что «ДНР» потребность в автобусах городского и пригородного сообщения с общим количеством до 60 мест составляет более 900 единиц.



Теги: Донбасс, автобус, производство, ДНР
 
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