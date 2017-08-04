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В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина
04.08.2017 13:52
Вчера, около 17:00, на спецлинию «102» обратился мужчина с сообщением об обнаружении боеприпасов. Гражданин рассказал, что опасную находку обнаружили бездомные и обратились к нему, чтобы он позвонил в полицию, потому что сами не имели телефонов.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Мариуполя, прибыв на улицу Брюллова в баке для мусора инспекторы обнаружили предметы предварительно похожие на противотанкового мину и боевую гранату с чекой.
На место происшествия патрульные срочно вызвали СОГ, взрывотехническую службу и саперов службы ГСЧС.
Инспекторы патрульной полиции осуществляли охрану места происшествия
Теги: Донбасс, Мариуполь, граната, мина, мусорные контейнеры
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