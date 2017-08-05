- Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой09:10
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну 08:10
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО12:30
- В «ДНР» начали выпускать автобусы12:10
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РЕКТОР ЗА ГОД УКРАЛ У ВУЗА МИЛЛИОНЫ21:25
Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну
Выступление мариупольских, харьковских и киевских барабанщиц стало завершением церемонии празднования второй годовщины создания Национальной полиции на Софийской площади в Киеве.
Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области, передает MRPL.CITY.
Все барабанщицы из Мариуполя являются действующими следователями, оперуполномоченными, криминалистами и инспекторами превентивной деятельности. Девушки проводят репетиции между расследованием преступлений и выездами на линию разграничения. В коллективе выступают 20 участниц, среди которых есть переселенки. Некоторые из них потеряли дома в результате обстрелов боевиков.
В полиции отмечают, для мариупольских барабанщиц что, в отличие от их киевских и харьковских коллег, это было первое большое выступление, которое транслировалось в прямом эфире на всю страну. При этом еще год назад ни одна из участниц не владела музыкальными инструментами.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, барабан, оркестр
- Идёт война за души - между прошлым и будущим
- Корь добралась до Донбасса?
- Мэры Донбасса о майданах: "Никаких митингов!" и "Батя своих не предаст" (ВИДЕО)
- В Египте боялись акул и мародеров!
- Транспортное сообщение между Мариуполем и Донецком может быть прервано
- Донеччани та маріупольці розказали, чи хочуть повернутися в СРСР. ВIДЕО
- Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой09:10
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну 08:10
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- ПЕРЕСЕЧЬ КПВВ НА ДОНБАССЕ 4 АВГУСТА ПРОБЛЕМАТИЧНО12:30
- В «ДНР» начали выпускать автобусы12:10
- В «ЛНР» заявляют, что повязали парней с флагом Украины11:30
- На Донбассе военные заставили боевиков притихнуть11:15
- В мусорном баке Мариуполя бомжи нашли гранату и мину07:07
- Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой09:10
- Пенсионер из Селидово отдал «сотрудникам полиции» 35 тысяч гривен08:50
- В ЗАПОРОЖЬЕ ВООРУЖЕННЫЕ БАНДИТЫ ПОХИТИЛИ 100 ТЫСЯЧ ГРИВЕН08:30
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну 08:10
- МЗС України вимагає скасувати вирок суду анексованого Криму у справі Балуха07:50
- Добкина оставили без имущества07:30
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- «Колорадский» скандал: в «Сильпо» дали пояснение21:00
- Секс-индустрия: как в РФ вывозят несовершеннолетних рабынь20:41
- Вступительная кампания 2017: в Минобразования сделали важное заявление20:21
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин
- "Прежнее руководство будем убирать. Я буду главным. Ты со мной?" - "герой ДНР" убийца Погодин рассказал о мести "команданте" Захарченко