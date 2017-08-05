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Архив - Донецкая область

Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну

05.08.2017 08:10
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Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну

Выступление мариупольских, харьковских и киевских барабанщиц стало завершением церемонии празднования второй годовщины создания Национальной полиции на Софийской площади в Киеве.

Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области, передает MRPL.CITY.

Все барабанщицы из Мариуполя являются действующими следователями, оперуполномоченными, криминалистами и инспекторами превентивной деятельности. Девушки проводят репетиции между расследованием преступлений и выездами на линию разграничения. В коллективе выступают 20 участниц, среди которых есть переселенки. Некоторые из них потеряли дома в результате обстрелов боевиков.

В полиции отмечают, для мариупольских барабанщиц что, в отличие от их киевских и харьковских коллег, это было первое большое выступление, которое транслировалось в прямом эфире на всю страну. При этом еще год назад ни одна из участниц не владела музыкальными инструментами.

Источник: mrpl.city



Теги: Донбасс, Мариуполь, барабан, оркестр
 
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