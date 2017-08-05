- У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»13:31
- МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза 13:11
- У морі біля Маріуполя збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені12:30
- Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських12:10
- В Мариуполе обсудили способы повышения туристической привлекательности города 09:30
- Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой09:10
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну 08:10
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»
У Маріуполі на початку вересня пройде XV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута–2017».
Про це у п’ятницю повідомили в Маріупольській міській раді.
«З 6 по 10 вересня у Маріуполі відбудеться XV Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута–2017», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що в ньому візьмуть участь солісти та гурти з кожної області України, а це 350 учасників – переможці відбіркових конкурсів минулого року та зірки української масової музики.
У міськраді нагадали, що «Червона рута» – найстарший фестиваль в Україні, який сформував українську сучасну молодіжну масову музику. Він єдиний масштабний некомерційний музичний фестиваль в країні, де участь в усіх заходах є безкоштовною, а вхід - вільним.
Це також найбільший фестиваль в Україні, бо у відбіркових конкурсах бере участь понад 5000 учасників з усіх областей держави, а у фінал виходять 350–550 учасників. Він має україномовний статус та критерії оцінки української національної визначеності в музиці.
Истчоник: ukrinform.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, музыка, фестиваль
- В Мариуполе ищут варианты диверсификации экономики
- Александр Кривошапко: "Я всегда душа компании"
- Судьи "Х-фактора" против возвращения Кривошапко
- Журналистам расскажут и покажут, как будут охранять в Мариуполе концерт "Океана Ельзи"
- В Донецкой области прошел фестиваль духовой музыки
- Баянисты из Донецкой области победили на международном конкурсе (ФОТО)
- У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»13:31
- МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза 13:11
- У морі біля Маріуполя збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені12:30
- Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських12:10
- В Мариуполе обсудили способы повышения туристической привлекательности города 09:30
- Опрос: Более 40% жителей Донбасса готовы принять мир любой ценой09:10
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну 08:10
- Названы враги Украины. ВИДЕО14:30
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности14:12
- В Мариуполе в мусорном баке найдены граната и мина 13:52
- Урожай на зерновые в Украине снизится13:52
- У Маріуполі пройде Всеукраїнський фестиваль «Червона рута–2017»13:31
- МинАП сообщило об увеличении чистой прибыли "Артемсоли" в 4 раза 13:11
- В ЗАПОРОЖЬЕ МЕДИК ПРОДАВАЛА ИНВАЛИДНОСТЬ12:50
- У морі біля Маріуполя збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені12:30
- Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських12:10
- Суд отменил решение Кабмина о выводе "Укрзализныци" из подчинения Мининфраструктуры 11:50
- Microsoft презентовала функцию набора текста взглядом11:45
- Загинув руфер, який перефарбував радянську зірку у Москві в український прапор11:30
- В Канаде нашли динозавра с защитным «камуфляжем»11:13
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- Словно ангел рядом прошагал12:01
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- США перешли красную линию: военный эксперт указал на смену правил в войне на Донбассе
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- "Он еще дышит": Волонтер рассказал, что таится за цифрой "200" в зоне АТО
- Мало денег: обнаглевший главарь "ЛНР" Плотницкий открыто угрожает мирному населению
- Главари "ДНР" начали беспрецедентную проверку боевиков: стали известны интересные подробности
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Вернет Крым с извинениями и тихо оставит Донбасс: писатель рассказал о жутком конце России
- Отвоевались: на Донбассе снайперы ВСУ ликвидировали двух "военнослужащих ДНР"
- "На Светлодарской дуге завершился очень тяжелый бой — на оккупированный Донбасс из России на позиции заехало новое "мясо"", — Мысягин