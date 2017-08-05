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У морі біля Маріуполя збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені

05.08.2017 12:30
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У морі біля Маріуполя збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені

У Маріуполі за результатами лабораторних досліджень морської води збудники інфекційних захворювань та холерний вібріон не виявлені.
Про це у п’ятницю повідомили в Маріупольській міській раді.

«Лабораторією особливо небезпечних інфекцій Маріупольської міської філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» 31 липня проведено відбір та дослідження морської води. Збудники інфекційних захворювань та холерний вібріон не виявлені», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в порівнянні з минулим тижнем стан морської води по показнику індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) погіршився. У двох пробах морської води (в контрольних точках відбору на Лівобережному пляжі в районі водної станції ТОВ «Комплект» та біля судноремонтного заводу) індекс ЛКП не відповідає нормативному значенню. В двох пробах (в контрольних точках відбору на Лівобережному пляжі в районі водної станції ТОВ «Комплект» та на пляжі в районі готелю «Турист») виявлені перевищення нормативів по показнику вірусного забруднення морської води.

За результатами досліджень на поточному тижні Лівобережний пляж в районі колишнього дитячого оздоровчого центру Макіївського металургійного комбінату та пляж Приморського району в контрольній точці біля кафе «Бригантина» є найчистішими в місті – всі показники епідеміологічної безпеки морської води на цих пляжах відповідають нормі.

Источник: ukrinform.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, море, холера
 
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