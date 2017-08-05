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В Мариуполе обсудили способы повышения туристической привлекательности города
В креативном пространстве «Vezha» состоялась вторая встреча, посвященная туристическим перспективам Мариуполя, передает MRPL.CITY.
Обсудить туристический потенциал собрались местные общественные активисты, представители власти и гости из других городов.
Основной темой обсуждения стали экологические проблемы в городе, которые мешают полноценно развивать туризм. В частности, участники обратили внимание на загрязненность в Мариуполе воздуха и моря. Кроме того, присутствующие отметили, что развитие туризма в городе тормозит непродуманная логистика: жителям других городов Украины долго и некомфортно добираться до Мариуполя.
Представители креативного пространства «Vezha» на примере Николаева, Львова и Ивано-Франковска показали возможные урбанистические проекты. К примеру, активисты предложили создать мурал с изображением Архипа Куинджи. Также они рассмотрели несколько старых мариупольских зданий, которые могли бы стать новыми локациями для отдыха и развития.
Своими идеями и опытом поделились представители третьих мест из Одессы, Запорожья и Харькова, которые приехали в Мариуполь на воркшоп. Так, по наблюдением участников встречи, мариупольские библиотеки по примеру многих европейских и украинских городов должны стать центрами интеллектуального досуга. Стоит отметить, что реорганизация городских библиотек уже начата.
Один из участников предложил организовать в Мариуполе экстремальное развлечение для обеспеченных туристов – военный полигон. На нем туристы могли бы не только тренироваться в стрельбе, но и давить на танке старые автомобили.
Прошедший этим летом масштабный музыкальный фестиваль «MRPL C ity 2017» также не остался без внимания. По мнению участников, фестиваль необходимо сделать ежегодным. Тем не менее, они подчеркнули, что не стоит ограничиваться только одним фестивалем. Мероприятия должны проходить на протяжении всего года, уверены активисты.
Был представлен дизайн таблички для обозначения достопримечательностей Мариуполя. Табличка содержит краткий текст о локации на трех языках и QR -код, по которому можно перейти на сайт с более подробной информацией.
По завершению встречи участники договорились создать закрытую группу в Facebook для обсуждения реализации практических решений в сфере туризма. В следующий раз активисты планируют собраться на свежем воздухе.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, туризм, достопримечательности
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