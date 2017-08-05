В Приазовье полицейские маскировались под отдыхающих, чтобы задержать вооруженного преступника

05.08.2017 17:30

В одном из приазовских поселков задержали вероятного налетчика, который с пистолетом ограбил автозаправочную станцию в Ялте под Мариуполем, сообщают в полиции.

Нападение на автозаправку было совершено ночью 3 августа. Неизвестный мужчина, угрожая пистолетом заправщику и кассирше, потребовал отдать из кассы все средства. Злоумышленник предупредил работников АЗС, что если они попытаются нажать тревожную кнопку, то будут убиты. Нападающему удалось забрать 3000 гривен и скрыться на автомобиле.

К поиску подозреваемого привлекли сотрудников управления уголовного розыска областного главка, СБУ и бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители опирались на приметы злоумышленника, которые указали пострадавшие. При опросе граждан выяснилось, что автомобиль, похожий на тот, на котором уехал преступник, видели на другой заправке. Полицейские предположили, что злоумышленник не из местных. В курортном районе были перекрыты все блокпосты.

Спустя примерно сутки полицейские установили личность подозреваемого. Житель 1991 года рождения из другой области остановился в частном пансионате в одном из поселков Мангушского района. Его дом находился почти прямо на пляже. Полицейские замаскировались под отдыхающих, чтобы вести наблюдение. Как только подозреваемый оказался один без оружия, его задержали. При осмотре вещей у него обнаружили пистолет. Оружие направлено на экспертизу.

По словам задержанного, он совершил нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги. В отношении него открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Истчоник: mrpl.city