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Влада Донеччини повідомила про тисячі вакантних посад для поліцейських
05.08.2017 12:10
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський розповів про суттєву нестачу кадрів у місцевій поліції.
“Чотири тисячі некомплект у Донецькій області співробітників поліції. Це величезна проблема”, – заявив чиновник в ефірі телеканалу 112.
Жебрівський також висловив переконання, що працівникам поліції в Донецькій області треба підвищувати заробітну плату в першу чергу. “Вибачте, не так багато охочих сьогодні (працювати в поліції Донеччини, – ред.)”, – зазначив він.
Источник: informator.news
Теги: Донбасс, вакансии, полиция, Жебривский
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