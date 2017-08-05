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Архив - Донецкая область

За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі

05.08.2017 15:10
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За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі

П'яному водієві, який збив у Авдіївці мотоцикліста 14 червня 2017 року, загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Прокуратура Донецької області затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо винуватця ДТП за ч.2 ст.286 (порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні на сайті відомства .

Внаслідок зазначеного ДТП, 43-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Після зіткнення водій автомобіля з місця ДТП зник.

Нині обвинувачений очікує судового розгляду під вартою.

Источник: ua.interfax.com.ua



Теги: Донбасс, Авдеевка, водитель, ДТП
 
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