- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара 21:13
- В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка20:50
- Щоб врятувати ДП від приватизації колектив повинен мобілізувати зусилля - М.Волинець про "Артемсіль"19:31
- В Приазовье полицейские маскировались под отдыхающих, чтобы задержать вооруженного преступника17:30
- Захарченко сделал странное заявление15:50
- За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі15:10
Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках
На Театральной площади пройдет митинг против повышения проезда в маршрутках и за улучшение качества пассажирских перевозок в Мариуполе. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook, передает MRPL.CITY.
Общественные активисты самостоятельно создали стикеры и напечатали афиши. Митинг согласован и не предусматривает политических лозунгов.
Несколько дней назад городские власти и перевозчики подписали меморандум, согласно которому предприниматели отремонтирую 100 маршрутных автобусов. В свою очередь городские власти согласились на повышение стоимости проезда в маршрутках до 6 гривен, которое вступило в силу с 1 августа. Если ремонтные работы не выполнят по графику, то исполком отменит повышение проезда. Между тем, общественники сомневаются, что меморандум способен изменить ситуацию с пассажирскими перевозками в городе.
Стоит отметить, что на сайте единой системы местных петиций просьба не повышать стоимость проезда в маршрутках и коммунальном транспорте по состоянию на субботу, 5 августа, собрала более 260 подписей, то есть больше, чем необходимо.
Митинг состоится 6 августа в 17:00. Его организовывают участники группы «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя». В июле они уже проводили открытую встречу напротив Драмтеатра. Тогда жители призвали разобраться, почему в Мариуполе не улучшается качество пассажирских перевозок.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, митинг, проезд, маршрутки
- Как в Донецке праздновали 7 ноября (ФОТО)
- В Донецке объявились националисты и ищут врагов
- Две политические партии хотят нарушить закон Украины
- Жители Мариуполя протестуют против подорожания проезда в маршрутках (ФОТО)
- «Стена правды» у ног Ильича
- Кличко просят оставить в покое главную площадь Донецка
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО08:10
- Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье07:50
- В Донецкой области произошел пожар на свалке у Соледара 21:13
- В Угледаре «накрыли» наркопритон, который организовала 23-летняя девушка20:50
- Щоб врятувати ДП від приватизації колектив повинен мобілізувати зусилля - М.Волинець про "Артемсіль"19:31
- В Приазовье полицейские маскировались под отдыхающих, чтобы задержать вооруженного преступника17:30
- Захарченко сделал странное заявление15:50
- За смертельне ДТП в Авдіївці водієві загрожує до 8 років позбавлення волі15:10
- Ученые назвали мужчин главными виновниками гибели человечества12:10
- Facebook вводит необычную функцию, которая облегчит вам жизнь11:50
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке11:10
- Из-за схода ледников в Альпах обнаружатся сотни мумий10:50
- Ломаченко хватило семи раундов для защиты чемпионского титула (ВИДЕО)10:40
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- На Запорожской АЭС отключили от энергосети четвертый энергоблок10:10
- Ученые показали яркие вспышки на Солнце09:50
- Кличко ищет замену «Киевэнерго»09:30
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- 10 причин перестать пить кофе по утрам16:18
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Эксперт: в Украине стремительно дорожают три продукта
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины
- Четыре самых верных мужских Знака Зодиака
- Порошенко хочет уволить Гройсмана: что мешает
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО