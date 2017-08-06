Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Ялта (Мангушский район) неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС, приказал передать ему все деньги из кассы. Налетчик забрал 3 тыс. гривен и скрылся на автомобиле.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.
Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления.
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Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье
06.08.2017 07:50
В Донецкой области совершено нападение на автозаправочную станцию (АЗС).
Подозреваемый признался, что совершил разбойное нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Источник: https://censor.net.ua/n450573
Теги: Донбасс, Ялта, ограбление, АЗС
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