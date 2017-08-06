Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка

06.08.2017 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка

В подразделениях боевиков работает инвентаризационная комиссия.

На оккупированном Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК обнаружено хищение топлива. Учитывая это, командование корпуса спланировало работу инвентаризационной комиссии. С целью сокрытия недостачи топлива, ответственными лицами бригады осуществляется подделка отчетных документов", - говорится в сообщении.

Источник: rbc.ua



Теги: Донбасс, разведка, подделка, воровство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх