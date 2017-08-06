На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка

06.08.2017 19:30

В подразделениях боевиков работает инвентаризационная комиссия.

На оккупированном Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК обнаружено хищение топлива. Учитывая это, командование корпуса спланировало работу инвентаризационной комиссии. С целью сокрытия недостачи топлива, ответственными лицами бригады осуществляется подделка отчетных документов", - говорится в сообщении.

Источник: rbc.ua