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На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме
06.08.2017 12:35
В Марьинском районе Донецкой области, в ночь на воскресенье, в частном доме от взрыва ручной гранаты погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в горбольницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В с.Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.
Правоохранительными органами проводится расследование.
Источник: Сегодня
Теги: Донбасс, дом, взрыв, гибель
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