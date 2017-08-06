На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме

06.08.2017 12:35

В Марьинском районе Донецкой области, в ночь на воскресенье, в частном доме от взрыва ручной гранаты погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в горбольницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В с.Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Источник: Сегодня