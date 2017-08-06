ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ

06.08.2017 20:30

Управление социальной защиты население призывает должников погасить долги по коммуналке. Иначе, по словам начальника УСЗН Ирины Бонзюх, получатели субсидии будут лишены этого блага на какое-то время.

"Осталась всего неделя, чтобы люди, а это около пятисот человек которые еще торопятся, пришли и погасили свои долги" – прокомментировала Ирина Павловна.

Также УСЗН заканчивает процесс монетизации. «Мы должны положит на счета населения деньги, но наши люди не спешат открывать их», – говорит начальник Управления.

Чтобы расшевелить экономных, но ленивых граждан, сотрудники социальной службы обзванивают жителей и приглашают их для заполнения необходимых бумаг.

Источник: zi.dn.ua