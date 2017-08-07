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ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА
07.08.2017 11:15
Госпогранслужба сообщает о ситуации на украинских контрольно-пропускных пунктах.
Утром 7 августа на линии разграничения Майорск в сторону Бахмута насчитали 70 автомобилей. В направлении Горловки направлялись 50 транспортных средств.
На КПВВ Марьинка госпогранслужба сообщает о 60 транспортных средствах, движущихся в сторону Курахово. На Донецк ехало полсотни автомобилистов.
На КПВВ Новотроицкое в Волноваху следовало 50 автомобилей, в сторону Донецка 70.
На контрольном пункте пропуска Гнутово украинские пограничники сообщают, что по 20 машин стоят по обе стороны.
По сообщениям очевидцев, пересекать пункты пропуска пешком стало быстрее.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, блокпост, КПП
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