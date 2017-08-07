Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА

07.08.2017 11:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА

Госпогранслужба сообщает о ситуации на украинских контрольно-пропускных пунктах. 

Утром 7 августа на линии разграничения Майорск в сторону Бахмута насчитали 70 автомобилей. В направлении Горловки направлялись 50 транспортных средств.

На КПВВ Марьинка госпогранслужба сообщает о 60 транспортных средствах, движущихся в сторону Курахово. На Донецк ехало полсотни автомобилистов.

На КПВВ Новотроицкое в Волноваху следовало 50 автомобилей, в сторону Донецка 70.

На контрольном пункте пропуска Гнутово украинские пограничники сообщают, что по 20 машин стоят по обе стороны. 

По сообщениям очевидцев, пересекать пункты пропуска пешком стало быстрее.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, блокпост, КПП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх