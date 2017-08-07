ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА

07.08.2017 11:15

Госпогранслужба сообщает о ситуации на украинских контрольно-пропускных пунктах.

Утром 7 августа на линии разграничения Майорск в сторону Бахмута насчитали 70 автомобилей. В направлении Горловки направлялись 50 транспортных средств.

На КПВВ Марьинка госпогранслужба сообщает о 60 транспортных средствах, движущихся в сторону Курахово. На Донецк ехало полсотни автомобилистов.

На КПВВ Новотроицкое в Волноваху следовало 50 автомобилей, в сторону Донецка 70.

На контрольном пункте пропуска Гнутово украинские пограничники сообщают, что по 20 машин стоят по обе стороны.

По сообщениям очевидцев, пересекать пункты пропуска пешком стало быстрее.

Источник: http://zi.dn.ua