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Разведка рассказала, что делают с мертвыми россиянами на Донбассе
Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих кадровых военных в боевых действиях на Донбассе.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, командование 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) скрывает гибель военнослужащих разведывательной роты, которые подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения", – рассказали в разведке.
В свою очередь прибывшим из РФ родственникам погибших заявили, что их близкие никогда не служили в армии т.н. "ЛНР / ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно.
Таким образом, руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с потерей кормильцев", – подчеркнули в разведке.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, россияне, АТО
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