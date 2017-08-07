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РФ отменила ограничение срока пребывания в стране для жителей ОРДЛО
В России отменили ограничение на время пребывания для тех, кто приехал с территорий Украины, подконтрольных боевикам "ЛДНР". Об этом говорится на официальном сайте председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина, передает телеканал 112 Украина.
По словам депутата, в миграционные органы РФ было разослано указание МВД на месте продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет.
"В результате настойчивых обращений...в Главное управление по вопросам миграции МВД России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории "ЛНР/ДНР" правило миграционного учета. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", - сообщил Затулин.
Отметим, что сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания в РФ — не более 90 дней подряд.
Теги: Россия, Донбасс, мигрант, срок
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