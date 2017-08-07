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В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ПОЛИГОН ОТХОДОВ
07.08.2017 15:05
В воскресенье, 6 августа, по сообщениям пресс-службы чрезвычайных происшествий по Донецкой области, произошло возгорание твердых отходов, находившихся на полигоне рядом с с. Стряповка Бахмутского района.
После двух часов дня диспетчер Службы спасения принял звонок от очевидцев, сообщавших о возгорании твердых отходов. Выехавшая пожарная бригада спасателей локализовала пожар свалки с отходами на площади 200 кв. м через полтора часа после сообщения на службу 101. Толщина слоя отходов составляет три метра.
Спасатели ликвидировали возгорание полностью к часу ночи 7 августа. Причина возгорания устанавливается.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, пожар, полигон, Бахмутский район
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