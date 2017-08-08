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Для жителей ОРДЛО в России отменили правило пребывания не более 90 дней
В России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территорий Украины, утверждает Константин Затулин. Об этом главе комитета Госдумы РФ по делам СНГ сообщили в Главном управлении по вопросам миграции российского МВД в ответ на его обращения, сообщает 62.ua с ссылкой на сайт Затулина.
"Всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории ЛНР/ДНР, правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", – сообщает депутат со ссылкой на руководство ведомства.
Всех, кому откажут в продлении миграционного учета, Затулин просит обращаться к нему.
Напомним, что с 1 августа 2015 года граждане Украины могут находиться в РФ не больше трех месяцев суммарно в течение каждого полугодия.(если только у них нет вида на жительство или разрешения на работу).
18 февраля Россия признала "паспортами" документы так азываемых "ДНР" и "ЛНР", выданные на захваченных пророссийскими боевиками и российскими военными частями востока Украины.
Но на территории России для лиц, получивших такие "паспорта", действовали теже миграционные правила, что и для остальных граждан Украины: они обязаны были каждые 90 дней выезжать.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, МВД, паспорт, миграция, ДНР, ЛНР, боевики
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