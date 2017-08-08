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"Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу
Россия проводит на Донбассе испытания своего современного вооружения. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.
По его словам, на оккупированных территориях, кроме оружия и боеприпасов, которые хранились на базах в РФ, присутствуют также и новые образцы. В частности, артиллерийские системы, реактивные системы, танки. "Мы говорим о том, что Донбасс является полигоном для испытаний современного российского вооружения.
Они там проводят его апробацию в боевых условиях. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т-90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - сказал он. Кроме того, Муженко отметил, что террористы на данный момент могут получать технику не только через соответствующие пункты пропуска, а вообще через любой участок государственной границы по сети местных дорог, в том числе через "знаменитые гумкомвои".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, испытание, ДНР, ЛНР, Муженко
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